Agências do Trabalhador do Paraná começam semana que antecede o Natal com 20,1 mil vagas

Com 20.119 vagas de emprego com carteira assinada, as Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana que antecede o natal com diversas oportunidades. Os interessados devem entrar em contato com a Agência de seu município e agendar um atendimento para evitar aglomerações.





A maior parte das vagas é para alimentador de linha de produção, no segmento industrial, com 5.374 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 827 vagas, faxineiro, com 814, e abatedor, na agropecuária, com 691 oportunidades.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.083). São 426 vagas para faxineiro, 389 para auxiliar de linha de produção, 259 para operador de caixa e 227 para atendente de lojas e mercados.





Na Capital, além dessas vagas, a Agência do Trabalhador Central oferta 44 oportunidades para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de operador de centro de usinagem com comando numérico (curo técnico em mecânica industrial), com 3 vagas; farmacêutico (superior completo em farmácia), também com 3 vagas; cuidador de idosos (curso de cuidador de idoso ou técnico em enfermagem), com 2 vagas; e técnico em enfermagem (cursando técnico em enfermagem), com 2 vagas.

Londrina (2.353), Campo Mourão (1.733) e Pato Branco (1.164) também seguem com bastante vagas. Em Londrina, as funções que lideram são alimentador de linha de produção, com 658 vagas, operador de caixa, com 93, servente de obras, com 77, e faxineiro, com 63 oportunidades.





Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 718 oportunidades, magarefe, com 217, abatedor, com 56, e vendedor de comércio varejista, com 49.

Na região de Pato Branco, no Sudoeste, são ofertadas 354 vagas para alimentador de linha de produção, 70 para magarefe, 69 para faxineiro e 36 para operador de caixa.





No Litoral , que se prepara para o verão, são 403 vagas disponíveis, com destaque para operador de caixa (85), repositor de mercadorias (64), cozinheiro (42) e atendente de lojas e mercados (17).

No Interior, as Agências do Trabalhador da região de Cascavel têm 4.554 disponíveis, com 1.301 oportunidades para alimentador de linha de produção, 413 para abatedor, 158 para operador de caixa e 150 para magarefe. Já nas agências e postos perto de Foz do Iguaçu , os destaques são para alimentador de linha de produção (520), repositor de mercadorias (129), abatedor (105) e operador de caixa (92).





É possível acessar o número de vagas por região através do site .