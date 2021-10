Agência abre mais de 100 vagas para contratação de motoristas e agentes de viagens

A Viação Garcia está com mais de 100 vagas abertas para contratação de motoristas rodoviários e agentes de viagem. As oportunidades estão em cidades do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Para motoristas, as vagas são para as cidades de Londrina, Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Ponta Grossa, Curitiba, Ourinhos, São Paulo e Florianópolis.

Os candidatos para as vagas de motorista devem ter experiência em linhas rodoviárias com ônibus, carreta ou caminhão.





As vagas para os agentes de viagens, com foco no atendimento aos clientes em rodoviárias, são para Londrina, Maringá, Curitiba e São Paulo. Os interessados devem ter experiência em atendimento e o 2º grau completo.

Os currículos, tanto para as vagas de motorista quanto para as de agente de viagens, devem ser encaminhados para [email protected]