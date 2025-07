Agências do Trabalhador do Paraná ofertam 22 mil vagas de emprego em todos os setores

A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná informa que há 22.174 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões do estado. Confira a lista completa AQUI .





As oportunidades contemplam ofertas com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, abrangendo desde quem busca o primeiro emprego até trabalhadores com experiência em funções específicas.

As ocupações com maior número de oportunidades são para alimentador de linha de produção, com 6.159 vagas, seguida por abatedor, com 1.025 vagas, operador de caixa, com 795, e magarefe (cortador de carne), com 771.





Entre as regionais com maior volume de vagas estão Cascavel, com 5.236 oportunidades, Curitiba e Região Metropolitana, com 4.153, Campo Mourão, com 3.117, e Londrina, com 2.483.

Em Curitiba, a Agência do Trabalhador oferece 834 vagas, com destaque para faxineiro (90), atendente de lojas e mercados (65), vendedor de comércio varejista (59) e auxiliar nos serviços de alimentação (54).





O levantamento semanal também inclui as vagas ofertadas pelo Master Job, que reúne 55 oportunidades em Curitiba para cargos técnicos e especializados. Entre os destaques estão funções como assistente administrativo, eletricista, gerente de loja e supermercado, advogado previdenciário e supervisor de atendimento ao cliente. Além dessas, há três vagas de estágio disponíveis nas áreas de marketing, nutrição e educação física.





Em Campo Mourão, as principais vagas são na indústria, com 1.325 para alimentador de linha de produção e 452 para magarefe. Em Cascavel, são 1.488 vagas para alimentador de linha de produção, 184 para operador de caixa e 160 para trabalhador da avicultura de corte.

O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, ressalta o compromisso do Governo em ampliar oportunidades de emprego. "O Paraná segue firme na geração de empregos, com vagas para todos os perfis e regiões, fruto de articulação das nossas Agências. Nosso objetivo é garantir oportunidades reais para que cada paranaense possa crescer e contribuir com o desenvolvimento do Estado", disse.





Outras cidades do Paraná também ofertam vagas em diversos setores. Em Guarapuava, por exemplo, há ofertas para faxineiro e servente de obras; em Jacarezinho, são 65 ofertas para embalador; Londrina e Ponta Grossa têm mais de 160 vagas para motoristas de caminhão; e em Umuarama um dos destaques é costureiro.

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador mais próxima com os documentos pessoais e se possível, o currículo atualizado, ou acessar o site trabalho.pr.gov.br/trabalho para conferir as vagas disponíveis.





EMPREGO EM ALTA

O Paraná segue consolidando sua força como motor do emprego formal no Brasil. Segundo dados do Caged, até maio de 2025 todos os setores da economia no Estado apresentaram saldo positivo, com destaque para o setor de serviços, responsável por 43.585 novas vagas, seguido pela indústria (20.573), construção civil (10.239), comércio (9.715) e agropecuária (2.206).





Dos 399 municípios do Paraná, 326 registraram saldo positivo na criação de empregos formais entre janeiro e maio de 2025. Proporcionalmente, isso significa que 81,7% das cidades paranaenses tiveram mais contratações do que demissões nos cinco primeiros meses do ano.

