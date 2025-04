Agências do Trabalhador do Paraná têm 23,9 mil vagas de emprego; veja as ofertas

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a primeira semana de abril com a oferta de 23.709 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.894 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe, com 1.094 vagas, operador de caixa, com 884, e repositor de mercadorias, com 629 oportunidades.





A região de Cascavel, que reúne diversos municípios do Oeste, conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis: 5.191. São 1.259 vagas para auxiliar de linha de produção, 490 para magarefe, 374 para abatedor, e 292 para operador de caixa.





A grande Curitiba aparece em seguida em volume de ofertas (4.682), com 496 oportunidades para alimentador de linha de produção, 230 para faxineiro, 221 para operador de caixa e 210 para atendente de lojas e mercados.





Em Londrina são ofertadas 2.784 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 639 vagas, servente de obras, com 130, operador de caixa, com 81, e auxiliar nos serviços de alimentação, com 75 oportunidades.





Na capital, a Agência do Trabalhador Central também oferta 60 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de operador de telemarketing receptivo (curso de inglês avançado), com 5 vagas; técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho), com 4 vagas; encanador (curso técnico em hidráulica), com 3 vagas; e auxiliar de contabilidade (curso técnico ou superior em ciências contábeis), com 2 vagas.