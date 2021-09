Agências do Trabalhador oferecem 3.785 vagas de emprego no Paraná

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná começam a semana ofertando 3.785 vagas com carteira assinada, em diversas empresas do Estado. Deste total, 1.475 estão disponíveis nas agências de Curitiba e da Região Metropolitana.



Nesta semana, as principais vagas no Estado são para alimentador de linha de produção (320 vagas), operador de telemarketing ativo e receptivo (302), auxiliar administrativo (228) e auxiliar de linha de produção (175).

A Agência do Trabalhador de Curitiba disponibiliza vagas para contratação imediata, são elas: soldador (7 vagas), vendedor pracista (4 ), além de programador de sistemas de computador, saladeiro e supervisor de produção da indústria alimentícia com uma vaga para cada função.





Em Londrina, o Sine (Sistema Nacional do Empregador) está com 374 oportunidades em variadas áreas de atuação. Saiba mais.

Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município.





Na capital paranaenses, a Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial. Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento é feito somente com horário marcado, das 9h às 17h.





Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria do Trabalho.