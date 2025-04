Agências do trabalhador iniciam a semana com 22,2 mil vagas no PR; 2,6 mil estão em Londrina

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a segunda semana de abril com a oferta de 22.218 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.753 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe, com 1.011 vagas, operador de caixa, com 950 e abatedor, com 645 oportunidades.









A região de Cascavel conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.085), representando 22% de tudo o que o sistema Sine oferece no Paraná. São 1.407 vagas para auxiliar de linha de produção, 490 para magarefe, 402 para abatedor e 279 para operador de caixa.

Já na Grande Curitiba São ofertadas 4.181 vagas, sendo 432 oportunidades para alimentador de linha de produção, 299 para operador de caixa, 185 para atendente de lojas e mercados e 185 para faxineiro.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta, além das vagas mais gerais, 48 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de auxiliar administrativo (cursando técnico ou superior em administração), com 4 vagas, e consultor de vendas (cursando superior em administração, gestão comercial ou áreas afins), também com 4 vagas disponíveis.

Nas demais regionais do Interior são destaques em volume de ofertas Campo Mourão (2.132), Foz do Iguaçu (1.883) e Pato Branco (1.549).

Na região de Campo Mourão há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 876 oportunidades, magarefe, com 200, vendedor de comércio varejista, com 74 e abatedor, com 71. Em Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (868), repositor de mercadorias (139), operador de caixa (94) e auxiliar de escritório em geral (75).

Na região de Pato Branco são ofertadas 422 vagas para alimentador de linha de produção, 98 para magarefe, 91 para operador de caixa e 50 para vendedor de comércio varejista.

Em Londrina são ofertadas 2.642 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 555 vagas, servente de obras, com 137, faxineiro, com 72 vagas, e motorista de caminhão, com 71 oportunidades.

ATENDIMENTO





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.