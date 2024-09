Agências do Trabalhador têm 21,2 mil vagas abertas no Paraná nesta segunda-feira

As Agência do Trabalhador e postos avançados estão com 21.237 vagas de emprego com carteira assinada abertas para o Paraná nesta segunda-feira (9). Os interessados devem buscar a agência de seu município para mais informações.





A maior parte das vagas é para alimentador de linha de produção na indústria, com 5.739 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 786 vagas, magarefe, com 665, e abatedor, também com 658 oportunidades.







A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.780). São 943 vagas para alimentador de linha de produção, 346 para faxineiro, 313 para operador de caixa e 293 para auxiliar nos serviços de alimentação.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta, além das vagas tradicionais (2.063 oportunidades), 31 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas.





Os destaques são para as funções de mecânico de motor a diesel (curso técnico de mecânica), com 2 vagas, assistente de vendas (curso técnico ou superior em design, administração ou marketing), com 2 vagas, técnico em segurança do trabalho(curso técnico em segurança do trabalho), com 2 vagas, e técnico em manutenção de máquinas (técnico em manutenção de máquinas), com uma vaga.

Em Londrina, com 2.768 vagas no geral, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 853 vagas, operador de caixa, com 121, motorista de caminhão, com 92, e costureiro na confecção em série, com 92 oportunidades.





Campo Mourão (2.016), Pato Branco (1.620), Foz do Iguaçu (1.320) e Maringá (1.212) também ofertam mais de mil oportunidades cada. Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 843 oportunidades, magarefe, com 227, abatedor, com 108, e vendedor de comércio varejista, com 69. Em Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (505), magarefe (108), repositor de mercadorias (97) e operador de caixa (​​82).

Na região de Foz do Iguaçu, são ofertadas 427 vagas para alimentador de linha de produção, 105 para repositor de mercadorias, 61 para operador de caixa e 50 para auxiliar nos serviços de alimentação. Em Maringá os destaques são alimentador de linha de produção (312) e trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (70).





Em Jacarezinho há vagas para açougueiro e zelador de edifício. Em Paranaguá, há ofertas para operador de empilhadeira (18) e auxiliar nos serviços de alimentação (13).





