Agentes de Endemias coletam de mais de 80 kg de caramujo africano em escola de Rolândia

Na tarde de quinta-feira (6) a Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia (região metropolitana de Londrina), por meio da Vigilância em Saúde, realizou uma ação de controle ambiental em uma escola, onde foram coletados mais de 80 kg de Achatina fulica, popularmente conhecido como caramujo africano.
A operação foi conduzida pelos agentes de endemias, que identificaram a infestação após denúncias da comunidade da Escola Municipal Parigot de Souza, no Jardim Novo Horizonte.
O Achatina fulica é uma espécie exótica invasora, que pode causar danos ambientais significativos e representar riscos à saúde pública, sendo vetor de parasitas como o Angiostrongylus cantonensis, causador da meningite eosinofílica.
ORIENTAÇÕES
Evite o contato direto: Nunca manuseie caramujos sem o uso de luvas.
Caso não possua luvas, utilize sacos plásticos para proteção.
Coleta e Descarte: Recolha os caramujos e ovos utilizando ferramentas adequadas, como pás, e coloque-os em sacos plásticos bem fechados. Após a coleta, os animais devem ser destruídos por imersão em solução de água com sal ou cal virgem antes do descarte no lixo comum.
Eliminação de Abrigos: Mantenha quintais e terrenos limpos, evitando o acúmulo de entulhos e restos de construção, locais propícios para a proliferação desses animais.
A Secretaria de Saúde de Rolândia reforça que a colaboração da população é fundamental. Denúncias e informações sobre a presença do caramujo africano podem ser feitas diretamente à Vigilância em Saúde pelo telefone (43) 3906-1126.