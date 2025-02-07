Agentes de Endemias coletam de mais de 80 kg de caramujo africano em escola de Rolândia

Na tarde de quinta-feira (6) a Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia (região metropolitana de Londrina), por meio da Vigilância em Saúde, realizou uma ação de controle ambiental em uma escola, onde foram coletados mais de 80 kg de Achatina fulica, popularmente conhecido como caramujo africano.





A operação foi conduzida pelos agentes de endemias, que identificaram a infestação após denúncias da comunidade da Escola Municipal Parigot de Souza, no Jardim Novo Horizonte.

O Achatina fulica é uma espécie exótica invasora, que pode causar danos ambientais significativos e representar riscos à saúde pública, sendo vetor de parasitas como o Angiostrongylus cantonensis, causador da meningite eosinofílica.



