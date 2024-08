Agosto Azul: doenças crônicas e tabagismo são o foco da campanha estadual para a saúde do homem

Lançada nesta quinta-feira (1°) pela Sesa (Secretaria de Estado da Sáude), a campanha estadual Agosto Azul tem objetivo de conscientizar a população masculina da importância de manter hábitos saudáveis. Com o tema “Prevenção de Doenças Crônicas e Tabagismo”, a iniciativa reforça o quanto a prevenção e promoção da saúde contribuem para melhorar as condições de vida do homem e o acesso aos serviços de saúde para enfrentamento dos fatores de risco e redução da mortalidade por doenças crônicas.





No Paraná, do total de óbitos por doenças crônicas em 2023, na faixa etária de 20 a 59 anos, 55,7% foram de homens e 44,3% de mulheres. Neste ano, apesar de números ainda preliminares, do total de 4.351 mortes, 54,7% foram de homens. Dentre elas estão as doenças cardíacas, respiratórias, diabetes e doenças do aparelho circulatório.

“Esta iniciativa reforça o compromisso do Paraná em promover a saúde do homem, os convidando a priorizarem sua saúde não apenas neste mês, mas durante todo o ano”, ressaltou a chefe da Divisão de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo da Sesa, Rejane Cristina Teixeira Tabuti.





O tabagismo é considerado uma doença crônica, ela é responsável por várias enfermidades. Estudo conduzido por pesquisadores da Fundação do Câncer aponta que o tabagismo responde por 80% das mortes de câncer de pulmão, seja em homens ou mulheres. Ele também constatou que na Região Sul o hábito de fumar é intenso, sendo a região do país com maior índice de mortalidade entre homens por esta causa.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, levantamento mais recente do Ministério da Saúde, estima-se que 17,2% dos homens acima de 18 anos são fumantes no Paraná.