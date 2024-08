Proteína alternativa: startup paranaense transforma fungos em “carne”

Uma startup paranaense busca desenvolver, um hambúrguer sem carne com o mesmo sabor da carne, menos gordura e calorias e mais proteína e fibras.





Essa é a proposta da Typcal, spin-off da startup Fungi Biotecnologia, que tem sedes em Curitiba e Ponta Grossa. A empresa inovou ao desenvolver uma proteína concentrada no micélio, que é a parte vegetativa de fungos e cogumelos.





A empresa foi umas das 68 selecionadas no primeiro edital do Paraná Anjo Inovador e recebeu R$ 250 mil de incentivo do programa desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital.

A ideia surgiu em 2021 quando o engenheiro de bioprocessos Eduardo Sydney juntou forças com o empreendedor da indústria de alimentos Paulo Ibri para criar um alimento alto em proteínas e fibras, e baixo em gordura e calorias. Diretor de Tecnologia da startup, ele explica que uma das maiores dificuldades de alimentos à base de plantas, como soja e ervilha, é o sabor.





“A vantagem do micélio é que ele não tem sabor nenhum, então quando você adiciona como ingredientes não afeta o sabor do produto. Nossa expectativa é escalar a produção e ver os primeiros produtos a base de micélio no mercado já em 2025”, afirma o engenheiro de produção.

O ingrediente é produzido a partir de um processo de fermentação líquida semelhante ao utilizado na produção de cervejas e etanol. O produto final sólido tem características como textura e aparência similares a um frango desfiado, sabor neutro, além de benefícios à saúde. Dessa forma ele pode ser usado no mercado vegano e vegetariano como um substituto de frango, por exemplo.





Outro foco da empresa é inserir o produto no mercado de comidas saudáveis, misturando a proteína do micélio com a proteína animal. Segundo Sydney, um hambúrguer híbrido contém 50% menos gordura e calorias, e maior quantidade de fibras, melhorando o perfil nutricional.

Outra possibilidade é usar o ingrediente no mercado de nutrição esportiva para aumentar o valor nutricional de alimentos, como barrinhas de proteína, shakes e snacks.





Atualmente a empresa está em fase de escala piloto e de interação com a indústria, fechando os primeiros acordos comerciais para levar o produto para o mercado no próximo ano. Sydney explica que o aporte do Paraná Anjo Inovador é importante por causa da dificuldade de encontrar investidores no mercado na fase atual da startup.

“O investidor está focado na venda e geração de receita e não em desenvolver a tecnologia, que é uma área de risco, mas essencial para qualquer negócio, especialmente em biotecnologia. Por isso, o investimento do Governo do Paraná aumenta muito a nossa competitividade porque nos possibilita crescer como indústria, e no fim gerar empregos e renda para o próprio Estado”, afirma o diretor.