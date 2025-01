Águas e biodiversidade do Rio Paraná atraem turistas para o Noroeste

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, conta que a região tem evoluído muito nesse aspecto, destacando que somente um atrativo bonito não sustenta a comercialização do local como um destino turístico, por isso, a região apresenta uma maior estrutura.

São mais de 200 quilômetros preservados, que passam pelos municípios de Marilena, São Pedro do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Icaraíma, São Jorge do Patrocínio e Altônia, que a cada ano são mais procurados por turistas de todo o Brasil.

O Rio Paraná, localizado na região Noroeste do estado, apresenta diversas opções para passeios, desde praias de água doce até ilhas com fauna e flora preservadas, se tornando um dos destinos preferidos de quem busca o contato com a natureza.

As principais atrações são as prainhas de água doce às margens do Rio Paraná. São mais de 20 opções, tanto nas barrancas do rio, como no Porto São José, em São Pedro do Paraná, ou no Porto Maringá, em Marilena, ou nos balneários ilhados, como as praias Mineira, Santa Rosa e Cariora, em Porto Rico.

“É tudo superlimpo, muito gostoso para relaxar e tomar banho, com bastante segurança. Sempre estava acostumado a ir para a praia, no Litoral, mas me surpreendi com essa experiência”, disse o visitante Marco Aurélio de Souza, que mora em Ponta Grossa e foi pela primeira vez neste verão.





O que mais chama a atenção dos turistas é que as águas do rio são mais suaves do que a água do mar, além de serem muito transparentes em boa parte do trecho. Várias das prainhas só são acessíveis pela água, o que faz com que turistas possam curtir um passeio de barco até chegar a elas.

A região também conta com uma das temperaturas médias mais altas do estado, de cerca de 27ºC, e sol praticamente todo o ano, o que faz com que a visita às prainhas seja um passeio relaxante e refrescante em qualquer época do ano.