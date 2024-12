Agência do Trabalhador do Paraná começa a semana com 21,1 mil vagas de emprego

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná estão com 21.165 vagas de emprego com carteira assinada abertas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A maior parte das oportunidades é para alimentador de linha de produção, na indústria, com 5.328 vagas. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 935 postos, abatedor, com 636, e vendedor de comércio varejista, com 633 oportunidades.







A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 6.072. São 488 vagas para alimentador de linha de produção, 431 para faxineiro, 335 para operador de telemarketing ativo e receptivo, e 335 para operador de caixa.

Publicidade





Na Capital, além das vagas mais tradicionais, a Agência do Trabalhador Central oferta 91 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas: consultor de vendas (cursando técnico em administração ou áreas afins), com 10 vagas; mecânico de manutenção de máquinas industriais (curso técnico em mecânica industrial ou cursando engenharia mecânica), com oito vagas; auxiliar de contabilidade (cursando superior em ciências contábeis), com sete vagas; e captador de recursos (cursando técnico em administração ou áreas afins), com seis vagas.





Em Londrina são ofertadas 2.268 vagas. As funções que lideram as oportunidades são de alimentador de linha de produção da indústria, com 536 vagas, operador de caixa, com 110, servente de obras, com 93, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 60 oportunidades.

Publicidade





A região de Cascavel tem 4.542 vagas abertas, com 1.302 oportunidades para alimentador de linha de produção, 403 para abatedor, 183 para operador de caixa e 144 para servente de obras.





Nas demais regionais do Interior são destaques em volume de oportunidades de trabalho Campo Mourão (1.783), Foz do Iguaçu (1.514) e Pato Branco (1.097). Em todas há oferta para servente de obras, reforçando o momento produtivo da construção civil.

Publicidade





Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 684 oportunidades, magarefe, com 251, vendedor de comércio varejista, com 49, e servente de obras, com 39.





Em Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (531), repositor de mercadorias (129), operador de caixa (99) e abatedor (​​85). Na região de Pato Branco, são ofertadas 308 vagas para alimentador de linha de produção, 44 para faxineiro, 36 para operador de caixa e 31 para abatedor.

Publicidade





Em Guarapuava, são 745 oportunidades, com 40 para atendente de lojas e mercados. Em Paranaguá, que atende todo o Litoral, são 357 oportunidades, com operador de caixa (78) e repositor de mercadorias (64) liderando as ofertas do fim de ano.





ATENDIMENTO





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.