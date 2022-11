PF apreende grande quantidade de dólares do Zimbábue no Paraná

Uma grande quantidade de cédulas de dólares do Zimbábue foi apreendida pela PF (Polícia Federal) durante uma barreira policial na rodovia BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, no último sábado (26). Os policiais federais pararam um veículo que seguia com destino a cidade de Cascavel, dirigido por um brasileiro, conduzindo um cidadão paraguaio.





Ao revistar os dois ocupantes, foram encontrados cinco pacotes ocultos na linha de cintura do paraguaio. Ao verificar e contabilizar o material, os policiais localizaram cerca de 999 cédulas de 100 trilhões de dólares do Zimbábue.





Apesar dessas cédulas apreendidas não estarem mais em circulação desde 2015, elas são objeto de interesse de colecionadores. Segundo o detentor das cédulas, o objetivo era comercializar cada nota por R$ 100, totalizando o valor da apreensão em R$ 99,9 mil.





O dinheiro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi instaurado inquérito policial para identificar a origem do material, qual seria sua verdadeira utilização e eventuais receptadores.