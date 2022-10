Prefeitura de Cascavel abre inscrições de concurso; salários chegam a R$ 21 mil

A prefeitura de Cascavel (Oeste) abriu, na última segunda-feira (17), as inscrições para 215 vagas disponíveis em concurso público, que oferece salários de R$ 1.536,54 a R$ 20.915,30.





Para quem tem o ensino médio completo, há vagas para agente de apoio, agente de combate às endemias, auxiliar em saúde bucal, técnico agrícola, técnico em enfermagem e diversas outras.



Aos profissionais com diploma superior, há chances para analista de laboratório em análises clínicas, arquiteto, contador, enfermeiro, engenheiro agrônomo, professor, psicólogo, médico e outros cargos.







As taxas para participar do certame variam de R$ 100,00 a R$ 150,00. As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 26 e 27 de novembro. Confira mais informações no resumo abaixo ou acesse o edital.

Órgão: Prefeitura Cascavel

Vagas: 215

Taxa: de R$ 100,00 a R$ 150,00

Cargos: professor, agente comunitário da saúde, engenheiro Civil

Áreas de atuação: Administrativa, Saúde, Educação, Operacional

Escolaridade: ensino médio, ensino técnico, ensino superior

Salário: de R$ 1.536,54 a R$ 20.915,30

Organizadora: Unioeste

Cidade: Cascavel (Oeste)



Inscrições: de 17 de outubro a 8 de novembro pelo site.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia