Andarilho é atropelado em cruzamento viário

Chuva, péssima visibilidade do motorista e um andarilho na rua. O atropelamento ocorreu na noite desta quarta-feira (25), na rua Franklin Umbehaunn, no Jardim Monte Carlo, em Rolândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o andarilho Altamir Martins (48) foi atropelado e teve fratura na perna. Ele foi socorrido e internado no Hospital San Rafael.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

O motociclista, José Carlos Lopes Cardoso (25) também precisou de internação. De acordo com o socorrista Sandro, o condutor sentia fortes dores e foi encaminhado com suspeita de fraturas em membros inferior e superior.



