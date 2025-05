Após dois anos, Ibiporã volta à plataforma nacional de divulgação do turismo

Após ficar dois anos fora da plataforma nacional de divulgação do turismo regional, Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) está de volta ao Mapa do Turismo Brasileiro. A certificação do MTur (Ministério do Turismo) veio no dia 17 de abril, após a retomada das reuniões do Conselho Municipal de Turismo em 2025 e o envio atualizado de uma extensa documentação do Município, feito pela SMCT (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), que reuniu dados também das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, do Planejamento e de Finanças.





Toda a documentação é verificada primeiramente pela IGR (instância de governança da região), a Adetunorp, que atua como parceira dos municípios e encaminha os dados para o MTur.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Somente sete municípios da região turística “Norte do Paraná” figuram atualmente no Mapa do governo federal: Londrina, Rolândia, Ibiporã, que voltou, Alvorada do Sul, Porecatu e Sertaneja (as três banhadas pelo Rio Paranapanema) e Sapopema, que tem investido no turismo rural e de aventura.





DESTINO TURÍSTICO CULTURAL

Publicidade





“Estar no Mapa significa sermos reconhecidos como município turístico”, destaca a secretária de Cultura e Turismo de Ibiporã, Luciana Masson. “Nossa cidade tem em seu DNA a arte e a cultura como fatores estratégicos no seu desenvolvimento. Por isso passamos a nos posicionar de maneira mais focada como um Destino Turístico Cultural”, acrescentou.





Antes as cidades eram classificadas no Mapa pelas letras A, B, C, D e E. A partir de 2025, passaram a ser divididas em três categorias: “municípios turísticos”, “municípios com oferta turística complementar” e “municípios de apoio”. De acordo com os novos critérios, Londrina entra como “Município Turístico” por ter uma maior rede hoteleira e eventos. Ibiporã e as demais da região foram categorizadas como “Município com Oferta Turística Complementar”. E o foco de Ibiporã para receber esses visitantes é a oferta cultural.

Publicidade





“Com critérios mais claros e alinhados à realidade de cada município, conseguiremos direcionar melhor as políticas públicas, fortalecer os destinos e impulsionar o turismo de forma mais estratégica. O objetivo é que cada cidade receba o suporte adequado para desenvolver seu potencial e gerar ainda mais oportunidades para a economia e a população”, explicou o ministro do Turismo, Celso Sabino.





Publicidade

EXIGÊNCIAS PARA ENTRAR NO MAPA





Publicidade

Várias são as exigências para que os Municípios integrem o Mapa e Ibiporã vem atendendo aos requisitos, tais como: a existência de um órgão gestor na área do turismo, dotação orçamentária e destinação de recursos para o turismo, além prestadores de serviço no Município inscritos no Cadastur (cadastro nacional da atividade), entre outras.





O Mapa do Turismo, criado a partir do PRT (Programa de Regionalização do Turismo), é uma ferramenta fundamental de divulgação dos atrativos das cidades menores, das rotas regionais e de obtenção de recursos para que os Municípios poderem investir no setor.

Publicidade





RETOMADA DO CONSELHO DE TURISMO





Publicidade

Outro órgão que contribuiu para que o Ibiporã voltasse ao status de destino no Mapa nacional foi o Comtur (Conselho Municipal de Turismo), que precisa estar ativo, com reuniões frequentes. A secretária Luciana Masson movimentou o Conselho nos últimos meses no sentido da retomada das atividades do órgão, que teve duas reuniões recentes e elegeu no dia 10 de abril a sua nova diretoria para o período de 2025 a 2027.





A nova presidente é Devanilde Arias, representante do Sindicato Rural de Ibiporã, que atua há vários anos na formação voltada ao turismo rural e ao empreendedorismo. Seu vice é Elton Braga, do Motor Clube de Ibiporã. O Conselho de Turismo possui 20 membros, representando o poder público e a sociedade civil organizada.





COMO ACESSAR O MAPA





O Mapa do Turismo Brasileiro, que traz uma série de informações turísticas, geográficas e socioeconômicas dos Municípios inscritos pode ser acessado pelo link: https://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home

E o painel de visualização dos Municípios, com a análise dos indicadores, em:

https://paineis.turismo.gov.br/sense/app/6114ffd5-73b7-4bd6-9361-f3c1e68ed6d2/sheet/45309610-8f0c-404d-8136-6c06324dfe34/state/analysis





(Com informações da Secretaria de Cultura de Ibiporã)





Leia também: