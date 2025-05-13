Após quase dois meses internada, jovem atropelada pelo namorado morre em Curitiba

Ana Carolina de Souza, 19, faleceu na madrugada desta segunda-feira (12) no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Ela estava internada há quase dois meses após ser atropelada pelo namorado , o vendedor George Lucas Pereira Lins Fernandes, 25, e ser arrastada por mais de 120 metros pelo veículo. O caso ocorreu em 15 de março deste ano em Apucarana (Centro-Norte), no loteamento Solo Sagrado.





Fernandes chegou a ficar preso até o dia 28 de março. A Justiça havia aceitado a denúncia do MPPR (Ministério Público do Paraná), que entendeu que o rapaz cometeu o crime de lesão corporal culposa (sem intenção) no trânsito. Fabrício Drumond Monteiro, promotor de Justiça que atua no caso, informou que a denúncia será alterada para homicídio culposo no trânsito em estado de embriaguez, aumentando a pena prevista para cinco a oito anos, “assim que juntarem no processo o laudo de necropsia da vítima”.





Não será solicitada nova prisão preventiva, “tendo em vista que ainda permanece como um crime culposo, ainda que a pena seja relativamente alta”. Monteiro disse ainda que a denúncia não vai considerar a acusação de feminicídio, “por ausência de elementos que comprovem eventual dolo da parte do denunciado”.





DEFESA





Em nota, a defesa de Fernandes manifestou pesar pelo falecimento de Ana Carolina, afirmando que o denunciado foi a última pessoa a se despedir da jovem.





“Desde a soltura do George, ele estava no hospital, ajudando-a nesse processo de recuperação pós-cirúrgico. Ele, como os demais, está inconsolável com a notícia. O George abdicou dos seus afazeres em Apucarana para cuidar da Ana em Curitiba, já fazia mais de 30 dias que ele estava com ela no hospital. Acredito que apesar do acidente, eles tiveram o momento deles nesse final da vida dela”, afirmou a advogada Jakeline Aguera.





Na tarde desta segunda-feira, o corpo da vítima estava a caminho de Apucarana. Ainda não há informações sobre o velório.





CASO





Na ocasião do atropelamento, Ana Carolina segurava a filha de dois anos no colo e a arremessou para que não se machucasse. Ambas foram levadas ao Hospital da Providência, ainda em Apucarana, com a filha recebendo alta hospitalar no dia seguinte do acidente.





Posteriormente, a mãe foi transferida para a unidade de Saúde de Curitiba com lesões corporais graves, onde faleceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta segunda (12).





Em seu depoimento, Fernandes disse que havia levado a namorada na lanchonete de uma amiga dela, no Solo Sagrado, onde ingeriu bebida alcoólica. Mais tarde, saiu para auxiliar em uma entrega e, após um desentendimento, o dono do pedido teria tentado agredi-lo. Para fugir, teria corrido e pedido para a companheira entrar em seu carro, alegando que não viu a jovem e o bebê atrás do veículo.





“Eu lembro que engatei a ré, fui um pouco para trás e fui para frente. Eu não estava pensando em nada, eu só queria sair dali”, contou, garantindo que não percebeu que estava arrastando Ana Carolina pela rua.





