Parque do Japão de Maringá entra em período de manutenção

Depois das atrações da programação de Natal em 2021, o parque do Japão de Maringá (Noroeste) entrará em um período de manutenção. Segundo a prefeitura, serão 10 dias de pausa, com início no dia 17 de janeiro até o dia 27.

Além da desmontagem da iluminação de Natal, por ter recebido um público de mais de 40 mil pessoas, os cuidados com a jardinagem e toda a sua estrutura terão atenção durante esse período, bem como a limpeza do lago inferior e descanso da grama. O parque do Japão será reaberto à visitação em horário normal, das 8h às 18h, no dia 28 de janeiro.

O Parque do Japão está instalado em uma área de 100 mil metros quadrados onde se destacam diversas referências à cultura nipônica, como monumento à imigração japonesa, bonsais, carpas, jardins temáticos, Casa de Chá e outros elementos importantes que remetem o visitante à cultura do Japão. Ele fica localizado na rua Tulipa, 987, no jardim Industrial em Maringá.