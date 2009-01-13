Apreensão de contrabando do Paraguai bate recorde

A Receita Federal apreendeu US$ 81,98 milhões em mercadorias contrabandeadas do Paraguai em 2008. O valor se refere a equipamentos ilegais que teriam entrado no País pela Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu.

O balanço, divulgado hoje pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, mostra aumento de 6% em relação a 2007 e, segundo a assessora da Receita na fronteira, Christiane Larcher, representa o maior volume apreendido até hoje.

O aumento e o recorde são atribuídos ao aumento na fiscalização na área de fronteira, na avaliação da Receita. Os veículos lideram a lista de apreensões, com 3.075 unidades avaliadas em US$ 29,93 milhões - 27% mais que em 2007. Após redução em 2006 e 2007, as apreensões de brinquedos voltaram a subir - 34%, totalizando US$ 2,6 milhões.

No caso dos eletrônicos, foram retidos o equivalente a US$ 13,97 milhões, um aumento de 13% em relação a 2007. Além das mercadorias e veículos, foram apreendidos vários tipos de droga, como maconha, cocaína, haxixe, crack, lança-perfumes, armas e munições. As informações são da Agência Brasil.



