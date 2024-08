Apreensão de drogas em rodovias do Paraná cresceu 44% nos primeiros 7 meses do ano

“O Paraná é estratégico porque existem rotas que ligam praticamente ao Brasil inteiro e às divisas internacionais. A segurança pública do Estado vem atuando com as polícias Militar e Civil diretamente no combate ao tráfico de drogas nas estradas”, explicou

O coordenador de COISP (Operações Integradas de Segurança Pública), coronel Sérgio Augusto Ramos, explica que as estradas do Paraná são porta de entrada para substâncias ilícitas pela fronteira com dois países.

Para o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, o aumento de apreensões evidencia o resultado do trabalho integrado das polícias. “As atividades desempenhadas em conjunto por nossos policiais são essenciais para alcançarmos esses bons resultados. Com o trabalho da inteligência, conseguimos ter uma forte atuação policial nas estradas e impedir que drogas cheguem até os municípios paranaenses”, afirma.

A cocaína está em segundo lugar, com aumento de quase uma tonelada nas apreensões: foram 957 quilos nos sete meses de 2023 e 1.770 quilos no mesmo período deste ano. Já em relação ao crack, o crescimento foi de 1.503% nos primeiros sete meses deste ano (de 42 quilos no ano passado para 688 quilos em 2024).

Os dados da Sesp (Secretaria Estadual da Segurança Pública) indicam que a maconha lidera as apreensões no período, com 135,9 toneladas. O aumento é de 43,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram apreendidas 94,7 toneladas da droga.

As forças de segurança do Paraná apreenderam 138,3 toneladas de drogas em estradas de janeiro a julho de 2024, um aumento de 44,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram tiradas de circulação 95,7 toneladas. Entre as substâncias apreendidas estão cocaína, maconha e crack.

Seis meses





No primeiro semestre de 2024 (janeiro a junho) foi registrado um aumento no número de apreensões de drogas em relação ao ano passado. Os dados do CAPE (Centro de Análise, Planejamento e Estatística) apontaram um crescimento de 17% no volume de apreensões de maconha, 60% de cocaína e 89% de crack. O número de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas também registrou aumento no período.

Em julho, ocorreram mais apreensões. No dia 03 foram interceptados e apreendidos 910 quilos de maconha em operação realizada pela PMPR na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Estado. A apreensão aconteceu no quilômetro 285 da rodovia estadual. E no dia 29 foram apreendidos mais 203 quilos de maconha, também na PR-323, em Cruzeiro do Oeste.





No dia 29, a PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu 859 quilos de maconha que estavam escondidos em um veículo encontrado em uma oficina mecânica de Medianeira, no Oeste do Estado. E no dia seguinte (30) a Polícia Militar apreendeu 520 quilos de substâncias semelhantes à maconha, em um terreno no bairro Vila Brasília, em Foz do Iguaçu.