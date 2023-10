Arapongas convoca guardas municipais aprovados em concurso

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) fez a convocação de 13 guardas municipais aprovados no último concurso público – realizado em 2019. De acordo com a publicação disponível no Diário Oficial (https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2023/out/19.10_assinado.pdf) , são 11 homens e duas mulheres convocados. Agora, o efetivo da Guarda Municipal de Arapongas passará a contar com 94 guardas.





Ainda conforme a Sestran (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito), o chamamento inicial previa a ocupação de cinco vagas. “Dentro das atuais condições orçamentárias conseguimos aumentar a primeira convocação de 5 para 13 novos GM’s", pontuou o secretário da pasta, Paulo Argati. A previsão é de que os novos guardas se apresentem no dia 8 de novembro.





“Sabíamos que esta demanda era importante e da grande expectativa dos aprovados. Depois de muito estudo e, principalmente, análise dos dados orçamentários e financeiros, verificamos a possibilidade de chamar inicialmente estes 13 candidatos. O concurso será prorrogado. Caso haja melhora na arrecadação, vamos convocar mais guardas municipais”, afirmou o secretário de Governo, Rafael Cita. (Com informações da Prefeitura de Arapongas)