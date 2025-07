Arapongas entrega Condomínio do Idoso em evento com Ratinho Jr. nesta quinta

Ao lado do prefeito de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) Rafael Cita, o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quinta-feira (17) o condomínio do idoso do município, dentro do programa Viver Mais Paraná.





O empreendimento conta com 40 moradias em um condomínio horizontal fechado e adaptado para o público idoso, com amplos espaços de convivência, lazer, prática de atividades físicas, bem como atendimentos de saúde e assistência social com profissionais especializados. O complexo é o primeiro do Paraná a ser entregue totalmente mobiliado. Ele também conta com piscina aquecida para aulas de hidroginástica. O local recebeu o nome do Padre Antônio José Beffa.



O bispo da Diocese de Apucarana (Centro-Norte), Dom Carlos José de Oliveira, abençoou o empreendimento. Houve também um agradecimento geral especial à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que forneceu toda a mobília das 40 moradias do condomínio.

O prefeito de Arapongas, Rafael Cita, destacou que toda a obra foi pensada para promover o bem das famílias beneficiadas. “Assim como essa inauguração foi pensada. Não é para entregar tijolo, janela, móveis, geladeira. É para entregar dignidade, é para entregar moradia de qualidade para os nossos idosos”, ressaltou. “E essa questão da valorização do idoso não é só a questão da dignidade, é saber que o idoso também ainda tem muito a contar e contribuir”, observou Rafael Cita.



Na fala que encerrou a solenidade, Ratinho Junior pontuou que em uma análise do governo foi constatado que entre os principais fatores que mais vêm matando os idosos estão a solidão e a depressão. “Nós tínhamos que pensar em um projeto para a terceira idade para atender àquelas pessoas que não têm mais condição de pagar um aluguel caro”, comentou.

VIVER MAIS ARAPONGAS



As moradias são alugadas por um valor mensal de 15% do salário mínimo nacional vigente. O investimento é de R$ 6 milhões, vindos do Governo do Paraná.

É voltado ao atendimento de público com idade igual ou superior a 60 anos e cônjuge, com renda entre 0,5 e seis salários mínimos.



Cada moradia conta com sofá de dois lugares, rack, pia, armário de parede, mesa, quatro cadeiras, geladeira, fogão, cama com cabeceira, colchão e guarda-roupas.

O empreendimento tem imóveis construídos em formato de condomínio horizontal fechado, com completa infraestrutura de lazer, praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e quiosques de jogos.



O condomínio tem ainda um Centro de Convivência do Idoso (CCI), área de lazer, estacionamento próprio, guarita para segurança e demais espaços.

Além disso, leva em conta aspectos de sustentabilidade ambiental, como sistemas de captação de energia solar, captação de águas das chuvas e poços artesianos.



VIVER MAIS PARANÁ



A unidade de Arapongas se soma aos condomínios entregues em Jaguariaíva, Prudentópolis, Cornélio Procópio e Foz do Iguaçu. O programa, que implementa condomínios habitacionais para idosos no Estado, tem outros projetos em construção em Cascavel, Toledo, Loanda, São Miguel do Iguaçu, Santo Antônio do Sudoeste, Guaíra, Goioerê, Ivaiporã, Irati, Telêmaco Borba, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Campo Mourão e Guarapuava. O investimento é de R$ 244 milhões.