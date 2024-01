'Assembleia Itinerante' desembarca em Arapongas no dia 31 de janeiro durante a Movelpar

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) sediará no dia 31 de janeiro a Assembleia Itinerante durante a Movelpar Home Show 2024, no Centro de Eventos. Neste dia terá um grande evento para receber as reivindicações e homenagear personalidades do município.





A 10ª sessão especial interiorização da Assembleia será a partir das 18 horas. O projeto ''Assembleia Itinerante'' da Mesa Executiva do Poder Legislativo foi criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Estado. Arapongas é a primeira cidade em 2024 à receber o evento.

“Será um momento importante para a nossa cidade. Unindo a forte representatividade que a Movelpar Home Show exerce, além da importância de Arapongas para todo o norte do Estado”, diz o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC).





A Assembleia Itinerante ocorrerá durante a edição em que a Home Show Experience, tradicionalmente realizada em Curitiba, e a Movelpar, feira de Arapongas, juntam-se para promover o evento. A mostra é considerada uma das maiores do setor moveleiro do País, com foco na expansão e geração de negócios. A última edição da Movelpar foi realizada em 2022, com a participação de mais de 100 indústrias moveleiras, além de lojistas de todo o País. Nesse ano, a feira movimentou mais de R$ 650 milhões. Segundo dados do Sindicato das Indústrias de Móveis Arapongas, o setor moveleiro da região conta com cerca de 900 empresas que movimentam em torno de R$ 6 bilhões ao ano.

Durante as edições da Assembleia Itinerante, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), o primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e deputados estaduais que representam os municípios da região de Arapongas recebem entidades de classe e da sociedade civil organizada para ouvir demandas e reivindicações. No decorrer das atividades, documentos com as principais sugestões da região são entregues à Assembleia. Além disso, como já virou tradição na programação da Assembleia Itinerante, personalidades de destaque na sociedade do município vão receber diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa. Além da presença dos deputados estaduais, também participam do evento prefeitos, vereadores, lideranças políticas dos municípios da região e de representantes da sociedade civil.







A importância da Assembleia Itinerante

A Assembleia Itinerante está passando pelas feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população.







A Assembleia Itinerante encerrou o ano de 2023 com mais de três mil sugestões e reivindicações recebidas de diversos setores da sociedade. Implantado pela atual gestão do parlamento, a iniciativa já foi realizada nas cidades de Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Santo Antônio da Platina, Castro, Fazenda Rio Grande, Irati, Dois Vizinhos e Paranaguá. O objetivo é aproximar os parlamentares da sociedade.

10ª Sessão Especial de Interiorização da Assembleia Itinerante em Arapongas





Data: 31 de janeiro

Horário: 18 horas





Local: Centro de Eventos Expoara (R. Guaratinga, 4455 - Parque Industrial II - Arapongas)

FONTE: Alep PR





