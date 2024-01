ExpoLondrina vai reforçar conceito ‘dia e noite’ da feira na edição de 2024

Há mais de seis décadas fazendo parte do calendário dos grandes eventos agropecuários do País, a ExpoLondrina chega neste ano a sua 62ª edição, ocorrendo entre os dias cinco e 14 de abril.





Se em 2023 a movimentação financeira foi R$ 1,2 bilhão, para este ano a SRP (Sociedade Rural do Paraná) vem sendo cautelosa em relação a projeções de resultados finais.

Publicidade

Publicidade





“Temos aí os preços das commodities numa queda muito grande. A soja chegando a R$ 100, enquanto que no ano passado, durante a feira, nós tínhamos a soja a R$ 140. Então, não sabemos ainda como isso vai caminhar. Trabalharemos para repetir, no mínimo, o mesmo número (de 2023)”, argumentou Nivaldo Benvenho, diretor Comercial da Sociedade Rural do Paraná. A feira foi oficialmente lançada nesta quinta-feira (18), no Parque Ney Braga, em coletiva de imprensa.





Parte importante para alavancar os números, o público está no foco da entidade. Os ingressos para entrada no Parque de Exposições vão se manter no mesmo patamar do ano passado: R$ 24 a inteira e R$ 12 meia-entrada.

Publicidade





Na segunda, terça e quarta haverá um desconto: R$ 18 e R$ 9, respectivamente. A venda será física e online, com possibilidade de parcelamento em até três vezes.





“Temos trabalhado desde o último dia da exposição de 2023, justamente para fazer uma grande festa, um grande evento para a cidade e para a região. É muito importante lembrar que são negócios, é a comercialização de produtos, animais e o entretenimento”, destacou Marcelo Janene El-Kadre, presidente da SRP.

Publicidade





O conceito para esta edição é reforçar a vocação da Expo “dia e noite” durante os dez dias de duração.





“Durante o dia temos toda a cadeia de negócios, mais de 130 cursos de capacitação e treinamento, tem o pessoal da área de veículos, de incremento agrícola e de diversos produtos. São mais de 270 expositores. Durante a noite é o parque de diversões, shows, gastronomia”, afirmou Benvenho.

Publicidade





NOVIDADES





Entre as novidades para este ano estão o mascote da sociedade rural, em que o nome será escolhido pelo público; a Praça do HU (Hospital Universitário), com atividades voltadas para a promoção da saúde física e mental; pontos de hidratação, com 40 torneiras com água espalhadas pelo parque; e a Expo Pet, com mais espaço para os expositores ligados às áreas de pet food, care e vet.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: