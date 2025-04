Assistência Social de Ibiporã abre inscrições para o Serviço Família Acolhedora

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Ibiporã abriu inscrições para o Serviço Família Acolhedor. O projeto tem como objetivo acolher, de forma temporária, crianças e adolescentes que foram afastados da família de origem por decisão judicial, devido a situações de risco pessoal ou social.





As inscrições podem ser feitas diretamente no Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar, localizado na Rua Saldanha Marinho, 272, centro de Ibiporã.





Diferente da adoção, o acolhimento é uma medida protetiva provisória, garantindo à criança ou adolescente um ambiente familiar e seguro enquanto se busca a reintegração familiar ou outro encaminhamento legal.





As famílias acolhedoras recebem capacitação, orientação e acompanhamento psicossocial de uma equipe técnica especializada durante todo o processo.





Quem pode participar?





Pessoas maiores de 21 anos;





termo de concordância de todos os membros da família;





Nenhum membro ter sido processado ou condenado, nos últimos 5 (cinco) anos, a crime ou contravenção penal;





Residência há, no mínimo, 1 (um) ano no município de Ibiporã - PR;





Interesse em acolher e prestar assistência material, moral, educacional e afetiva, bem como demais cuidados essenciais ao processo de desenvolvimento da criança ou adolescente;





Disponibilidade de tempo e condições de saúde física e mental para proporcionar a convivência familiar, social e comunitária;





Declaração de ausência de interesse na adoção da criança ou adolescente;





Parecer psicossocial da Equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento.





Documentos necessários:





Formulário de inscrição;





Cópia de documento de identificação com foto, de todos os membros da família;





Cópia da certidão de nascimento ou casamento, de todos os membros da família;





Certidão Negativa de Antecedentes Criminais de todos os membros da família que sejam maiores de idade, emitida em no máximo 90 dias da apresentação;





Cópia do comprovante de atividade remunerada de todos os membros da família;





Cópia do cartão do INSS, no caso de beneficiários da Previdência Social;





Atestado Médico informando o estado de saúde física e mental dos responsáveis pela família;





Cópia do Comprovante de residência.





INFORMAÇÕES