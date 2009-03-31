Bandidos tentam roubar banco em bairro tradicional

Seis homens armados renderam vigias e tentaram roubar agência do Banco Santander localizada no tradicional bairro de Santa Felicidade, em Curitiba. A ação dos marginais ocorreu na tarde desta terça-feira (31), minutos antes do fim do expediente.

Os bandidos roubaram as armas dos vigias e dos guardas municipais, que faziam a segurança do local. Ao entrarem na agência, o alarme foi acionado e o bando empreendeu fuga. A ação foi registrada pelo circuito interno de vigilância.

Houve troca de tiros entre policiais e bandidos. O bando conseguiu fugir em dois veículos. Ninguém foi preso (informações do site Bem Paraná).



