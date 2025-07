Bombeiro morre em acidente na PR-323

Um oficial do Corpo de Bombeiros de Maringá, Fernando Aparecido dos Santos, morreu na manhã desta quinta-feira (8), vítima de um acidente na rodovia PR-323.

Segundo informações do jornal O Diário de Maringá, o bombeiro conduzia um Fiat Uno branco, com placas de Sarandi, que chocou-se com um ônibus da Viação Umuarama.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O acidente ocorreu por volta das 6h50, próximo ao trevo de acesso a Alto Piquiri, no trecho da PR-323, entre as cidades de Perobal e Cafezal.

Dois ocupantes que estavam com Fernando ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais de Umuamara.