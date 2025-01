Bombeiros orientam que cuidados simples fazem toda diferença para evitar afogamentos

As praias do Paraná estão lotadas de turistas principalmente nesse período de temporada de verão. Com shows de artistas nacionais, atividades diárias para visitantes de todas as idades, a orla paranaense se consolida em 2025 como uma ótima opção para as merecidas férias. O perfil dos veranistas é variado: uma parte dá prioridade à diversão; outra prefere o sossego e o descanso. Há, no entanto, uma unanimidade que está sempre em alta: o banho de mar. Atividade corriqueira, mas que, para não virar um momento de preocupação, exige cuidados. É o que alerta o CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná).





“A principal orientação é sempre procurar a faixa protegida por guarda-vidas para garantir um banho de mar mais seguro”, enfatiza a 1º tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, que atua no Litoral durante o Verão Maior Paraná 2024/2025.





Estar em local protegido pelos profissionais, porém, não é a única atitude que resulta em férias tranquilas. “Outras recomendações também são muito importantes, como evitar a ingestão de bebida alcoólica antes de entrar no mar e manter as crianças sempre acompanhadas de um adulto, com a distância máxima de um braço. Assim, se acontecer qualquer situação ali na água, o adulto tem condições de auxiliar rapidamente a criança”, orienta a oficial.





As orientações aos banhistas são parte importante da atividade dos guarda-vidas. E os números mostram que o trabalho preventivo tem sido árduo no Litoral do Paraná. Desde 14 de dezembro, quando a Corporação reforçou a presença de guarda-vidas nas praias, até o último dia 5 de janeiro, foram realizadas 30.333 advertências. Essa ação, por meio de apito, aceno ou conversa, é necessária para chamar a atenção de pessoas que estão em local perigoso ou adotando atitude arriscada para si ou para terceiros.





No mesmo período, foram registradas 83.936 orientações aos veranistas – quando os guarda-vidas indicam, por exemplo, os lugares mais seguros para curtir o mar.





Mesmo com todo o esforço para evitar problemas dentro da água - incluindo 6.953 ações de sinalização com bandeiras, campanhas educativas, abertura de postos de guarda-vidas e palestras -, muita gente ainda abusa da imprudência. O resultado é que os bombeiros e guarda-vidas civis precisaram resgatar 661 pessoas que se encontravam em dificuldades no mar.





Além disso, 44 banhistas precisaram ser retirados já em situação de afogamento. Outros casos, estes mais graves, todos registrados em locais sem a presença de postos de guarda-vidas, onde não é recomendado entrar na água, culminaram na morte de 10 veranistas.





O passo inicial para aproveitar o banho de mar sem se colocar em perigo é escolher bem o local para montar acampamento e se refrescar. E o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná ajuda nessa decisão com a utilização de placas de sinalização. As áreas protegidas por guarda-vidas ficam entre duas bandeiras bicolores (vermelho e amarelo). A orientação é sempre tomar banho de mar dentro desse espaço.





Os locais desguarnecidos de guarda-vidas, por sua vez, são marcados por bandeiras pretas, que significam que não se deve entrar na água naquela região. Sem um guarda-vidas por perto, mesmo com as rondas efetuadas pelos profissionais, a ajuda em caso de emergência pode não chegar em tempo hábil.





VERDE, AMARELA OU VERMELHA





Em frente aos postos de guarda-vidas, o veranista encontrará ainda outra bandeira colorida: verde, amarela ou vermelha. "É por intermédio dessas sinalizações que o banhista, ao chegar na praia, consegue saber como está a situação do mar naquele momento”, explica a tenente Ana Paula.





“A bandeira verde indica um baixo risco. Então, o mar naquele local está bem tranquilo, com baixo risco de afogamento. Na bandeira amarela, a gente tem um médio risco. As pessoas podem entrar, podem se banhar, mas devem ficar atentas”, conta a oficial do Corpo de Bombeiros. “Já quando temos a bandeira vermelha, é sinal de alto risco. É preciso tomar ainda mais cuidado e atenção naquele local”.





Os guarda-vidas têm ainda outras duas bandeiras para orientar a população. Uma delas é a de perigo, que indica que há algum problema naquele ponto específico da praia, como um buraco, uma corrente de retorno muito forte. Em resumo, não é aconselhável se refrescar por ali.





A bandeira dupla vermelha, por sua vez, indica que a praia está totalmente interditada. Normalmente, ocorre devido a questões meteorológicas, como tempestades, ventos muito fortes e, especialmente, pela presença de raios.





CRIANÇAS





Quem vai à praia com crianças precisa redobrar a atenção, não apenas dentro do mar, mas também nos deslocamentos e no período de brincadeira na areia. Entre 14 de dezembro e 5 de janeiro, os bombeiros foram acionados para localizar 451 meninos e meninas que haviam se desencontrado dos pais ou responsáveis. Durante todo o Verão Maior Paraná, estão sendo distribuídas pulseirinhas para identificar os pequenos banhistas e facilitar eventuais localizações. No período citado, já foram entregues 9.781 pulseiras com essa finalidade.





O balanço das atividades do Corpo de Bombeiros no Verão Maior Paraná até agora inclui ainda a ocorrência de 11.859 incidentes com águas vivas.





VERÃO MAIOR PARANÁ





Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao . Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.





