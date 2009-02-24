Bombeiros registram oitava morte por afogamento

Mais uma pessoa morreu afogada no litoral paranaense neste verão. Os Bombeiros acharam no final da tarde desta terça-feira (24), nas proximidades do Morro do Boi, em Caiobá, o corpo de Izaias Cordeiro dos Santos (24), desaparecido desde ontem.

Santos é natural de Curitiba e estava no litoral com alguns amigos. Segundo reportagem do site Bem Paraná, ele foi mergulhar com colegas no final da tarde de segunda e desapareceu. Esta é o oitava morte por afogamento registrada neste período, no Litoral. O Corpo de Bombeiros realizou mais de 1300 salvamentos até o presente momento.

