Bombeiros resgatam mais de 900 pessoas em 40 dias no litoral do Paraná

O Verão Maior Paraná registrou, em seus primeiros 40 dias, o resgate de 847 banhistas que passavam por dificuldades dentro do mar, correndo risco de afogamento, além de outras 57 que foram resgatadas já em processo de ingestão de líquido. Os dados mostram que, diariamente, em média, 22 veranistas precisaram de algum tipo de socorro dos bombeiros militares enquanto se banhavam.

Esses números fazem parte do levantamento do CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná), divulgado nesta quinta-feira (30), sobre os atendimentos efetuados na orla paranaense entre os dias 21 de dezembro de 2024 e 29 de janeiro de 2025.

“As ações desenvolvidas durante o Verão Maior Paraná reforçam nosso compromisso em garantir que a população possa desfrutar do litoral com segurança. Seguiremos investindo em iniciativas que promovam segurança e tranquilidade para todos”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Os bombeiros investem em medida preventivas, buscando minimizar a ocorrência de incidentes aquáticos neste período de altas temperaturas, o que se reflete no número de advertências distribuídas. No total, 44.646 foram entregues a banhistas que estavam em locais perigosos ou adotando comportamentos que colocava a si ou a terceiros em risco, o que significa que, em média, cerca de 1.100 pessoas por dia foram alertadas.

Além desse serviço de fiscalização, os guarda-vidas militares e civis também atuaram na orientação dos veranistas, dando informações de segurança para um banho mais seguro. Foram 131.420 ações desse tipo durante todo o período consultado – mais de 3.200 diariamente, em média.



Drones

Sinalização e orientação



O pacote de ações preventivas também inclui o trabalho de sinalização das praias e de abertura e fechamento dos postos de guarda-vidas, por exemplo. Essa atividade foi realizada 12.467 vezes durante esses 40 dias do Verão Maior Paraná, garantindo que o público tivesse informações atualizadas sobre os melhores pontos para se refrescar no mar.

Seguir as orientações dos guarda-vidas é essencial para que o prazer do passeio não se transforme em desespero. A principal regra para um banho seguro é manter-se em trechos de praia protegidos por postos de guarda-vidas. Esses espaços são delimitados por duas bandeiras bicolores (vermelho e amarelo) afixadas na areia.

Dentro dessa área, ainda é possível avistar outras bandeiras que indicam o quão perigoso está o mar naquele local. O verde é sinal de segurança; o amarelo indica algum perigo; e o vermelho aparece quando o banhista precisa redobrar a atenção.

Ao contrário do que indica a bandeira bicolor, a bandeira preta sinaliza que aquele trecho de mar não é monitorado por um posto de guarda-vida fixo. Consequentemente, não é um local indicado para as atividades na água. O balanço apresentado nesta quinta-feira (30) informa que seis pessoas perderam a vida no litoral dentro desse período. Todos estavam nessas áreas desprovidas de postos de guarda-vidas.



Pulseiras

Outra missão que também tem relação direta com a prevenção são as pulseiras de identificação distribuídas pela corporação para a utilização nas crianças. Caso se percam dos pais, localizá-las fica muito mais fácil com a ajuda do adereço.

Os bombeiros distribuíram 13.321 desses itens entre 21 de dezembro de 2024 e 29 de janeiro de 2025. Ao todo, o número de crianças localizadas pelos guarda-vidas e devolvidas aos pais e responsáveis foi de 578 nesse período, uma média diária de 14 ocorrências dessa natureza.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná informou ainda que foram registrados 17.496 incidentes envolvendo água-viva no Litoral.



