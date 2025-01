Bombeiros usam drones para reforçar proteção de banhistas no Litoral do Paraná

O CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) está utilizando dois novos drones de alta tecnologia que para garantir a segurança de milhares de banhistas que lotam as praias do Estado nesta temporada de verão.





Os drones são equipados com câmeras com zoom de alta definição e visão termal, cujas imagens são transmitidas em tempo real para o posto de comando, além de contarem com alto-falantes, holofotes e hélices mais robustas.

Os equipamentos foram adquiridos pela corporação para reforçar a atuação no Verão Maior Paraná, que já contava com outros dois drones de monitoramento.





Segundo o capitão Jackson Alexandre Machado, que preside a Câmara Técnica de Operação Bombeiro Militar com Aeronaves Remotamente Pilotadas do CBMPR, trata-se de um modelo top de linha utilizado por forças de segurança de elite mundial.

“Temos hoje a melhor aeronave disponível para esse tipo de situação com a melhor câmera do mercado. Poucos estados brasileiros têm um equipamento desse nível”, garante o oficial.





O capitão enfatiza que a transmissão ao vivo das imagens para os bombeiros que atuam na região garante uma rápida resposta a qualquer situação crítica.

“Se houver uma situação de risco acontecendo, com a transmissão ao vivo dessa operação para o comandante do incidente, temos uma análise célere para a tomada de decisão e de qual a melhor estratégia a ser adotada, como o envio de uma aeronave ou uma embarcação até o local”, explica Machado.





Devido à legislação vigente e para evitar que os drones entrem no espaço aéreo de aeronaves tripuladas, incluindo os helicópteros utilizados pelas forças de segurança do Paraná, os drones voam a uma altura máxima de 400 pés, algo em torno de 121 metros.





Os novos modelos foram utilizados no em um curso de treinamento para formação de pilotos de drones do CMBPR. Inicialmente, cinco profissionais foram habilitados e estão operando os equipamentos no Litoral do Estado e novos integrantes podem ser adicionados a esta lista ainda durante a temporada em caso de necessidade.

Ao todo foram investidos R$ 5 milhões na aquisição dos drones e de outros equipamentos para que os bombeiros paranaenses consigam atuar com mais força para prevenir afogamentos e salvar banhistas em perigo. O pacote inclui novas viaturas, lanchas de busca e salvamento, veículos utilitários para uso na areia e até mesmo sonares para localizar pessoas e objetos embaixo da água.





VERÃO MAIOR PARANÁ





Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo. As ações incluem segurança reforçada e integração das forças de segurança pública para proporcionar tranquilidade aos veranistas e à população local.