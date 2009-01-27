Boto raro é resgatado na costa paranaense

Uma espécie de boto nunca vista antes no Litoral do Paraná foi resgatada na segunda-feira (26) por policiais ambientais da Força Verde e por biólogos do Centro de Estudos do Mar (CEM). O animal foi encontrado encalhado e desidratado no balneário Eliane, município de Guaratuba. Veranistas avisaram a Força Verde e aos biólogos que garantiram o transporte do animal até a Sede do CEM, em Pontal do Paraná, para receber os cuidados necessários.

Segundo a Agência Estadual de Notícias (AEN), o animal foi tratado e avaliado por especialistas. Na Ponta do Poço foi instalada uma espécie de cativeiro natural, aonde o boto deverá ficar até que se recupere e possa voltar ao mar.

Para a bióloga e coordenadora do laboratório de mamíferos marinhos do CEM, Camila Domit, o boto deve ter se perdido do bando e acabou encalhado. O animal chegou debilitado e desidratado. "Fizemos um diagnóstico e ele recebeu algumas doses de polivitamínicos e antibióticos, desde então está sendo alimentado para que possa se restabelecer e tenha condições de soltura", explicou a bióloga.

Sabe-se até o momento que o boto encontrado é um jovem, do gênero Stenela, mas ainda não foi possível detectar precisamente sua espécie, pois segundo os biólogos ele apresenta coloração diferenciada e comportamento alterado. Caso não apresente melhora, será encaminhado à coordenação de espécies marinhas do Ibama.



