BR-277: Pista segue bloqueada e rota alternativa está congestionada

Por volta das 9h30, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que, com apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Criminalística, IML (Instituto Médico-Legal), DER (Departamento de Estradas e Rodagem) e Defesa Civiel e Guarda Municipal trabalham na liberação, mas ainda não há previsão.

A BR-277 continua interditada neste domingo (3) na altura do quilômetro 137 em Balsa Nova (Região Metropolitana de Curitiba) devido ao acidente ocorrido no sábado (2), um engavetamento envolvendo dezenas de veículos.

A PRF orienta os motoristas para que não sigam ao local. A rota alternativa para o interior indicada é Araucária/Lapa/Porto Amazonas/Palmeira (BR-476, PR-427). Há equipes neste trecho orientando quem chega à região do acidente para retornar para Curitiba, ou seguir pelo desvio sentido Araucária.

A maioria dos veículos que estavam na fila no sábado, conforme a PRF, foram retirados e retornaram. Só permanecem no local os envolvidos no acidente e os que por algum motivo não conseguem movimentar (bloqueados por sistema de rastreamento).





O Corpo de Bombeiros atendeu 11 vítimas feridas em estado moderado e grave que foram encaminhadas aos hospitais Evangélico e do Trabalhador, em Curitiba e Santa Casa de Palmeira.

Cinco óbitos foram confirmados pelo IML de Curitiba para onde os corpos foram encaminhados.





As causas do acidente estão sendo apuradas e serão apontadas pela perícia da PRF e da Polícia Científica, trabalho que avançou pela madrugada.

Um novo informe, das 10h10, relata que PRF e DER seguem trabalhando na liberação da rodovia e, naquele momento, estavam bloqueando pista Curitiba momentaneamente para liberação de veículos de grande porte travados na serra da pista interior em meio ao acidente. Seguem um pequeno trecho na contramão e retornam à pista interior após o ponto do acidente.





A pista interior segue bloqueada e os motoristas que não devem seguir ao local, a rota alternativa para o interior indicada é Araucária/Lapa/Porto Amazonas/Palmeira (BR-476, PR-427). Quem puder deve aguardar para seguir viagem à tarde, pois devido ao alto fluxo de veículos a rota alternativa está congestionada.