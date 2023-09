Ônibus do sub-17 do Londrina EC se envolve em engavetamento na região de Curitiba

O ônibus da equipe sub-17 do LEC (Londrina Esporte Clube) se envolveu em um engavetamento na tarde deste sábado (02) na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o engavetamento envolveu mais de 50 veículos e deixou cinco mortos e mais de 10 feridos. No momento do acidente, o ônibus levava 29 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e o motorista.





Segundo a assessoria do LEC, o ônibus da equipe foi o último veículo do engavetamento. Os jogadores que têm entre 16 e 17 anos estavam retornando para Londrina após disputar uma partida pelo Campeonato Paranaense Sub-17 em Campo Largo, contra o Hope. O ônibus teria ficado a cerca de 10 quilômetros do ponto inicial do engavetamento, de acordo com relatos dos atletas.

A assessoria disse que o engavetamento começou por volta das 15h de sábado e que os jogadores permaneceram no ônibus até por volta das 21h, quando saíram do veículo para irem jantar. Os atletas andaram mais de cinco quilômetros até chegarem em um restaurante, onde aguardaram a chegada de outro ônibus, por volta das 3h da madrugada, que trouxe a equipe de volta para Londrina. Eles chegaram por volta das 9h. Apesar de não terem se ferido, alguns atletas ainda estavam assustados com a situação.





