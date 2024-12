BR-376 é bloqueada após deslizamento de terra em Nova Esperança

Nesta terça-feira (3), um deslizamento de terra no KM 136 da BR-376, em Nova Esperança, no Noroeste do Paraná, bloqueou a alça de acesso ao município de Colorado, na mesma região.





De acordo com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o deslizamento no talude comprometeu a segurança do tráfego no trecho, o que motivou o bloqueio da via.

