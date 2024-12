Saúde confirma morte de homem em decorrência da dengue em Cambé

Árvore de natal do Lago Igapó 2 permanece fechada após chuvas em Londrina

A passarela que dá acesso à árvore de natal do Lago Igapó 2 vai permanecer fechada na noite desta segunda-feira (2) em Londrina. Segundo a prefeitura de Londrina, as chuvas fortes fizeram o nível do lago subir, tornando o passeio inseguro.