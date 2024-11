BR-376 em Sarandi será interditada neste domingo para obras do novo viaduto

A BR-376, em Sarandi, na região Noroeste do Paraná, será interditada neste domingo (1) no trecho em obras de construção de dois novos viadutos. O bloqueio total do tráfego na rodovia começa às 6h e deve seguir até as 16h, com os veículos utilizando as vias marginais da BR-376 durante este período.





