Cachorrinha com cinco filhotes para viatura da Polícia Civil e pede ajuda em Curitiba

Uma cachorrinha desesperada pediu ajuda a uma viatura da PCPR (Polícia Civil do Paraná) após ter sido abandonada com seus filhotes no bairro Tatuquara em Curitiba.





De acordo com a Polícia Civil, os policias da DFRV (Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos) foram abordados pela cachorrinha quando passavam pelo local. Ao se aproximarem, encontraram seus cinco filhotes abandonados em uma caixa de papelão à beira da rodovia.

Os animais foram resgatados pela equipe e levados para um lugar seguro.





O abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei Federal 9.605/98. A pena para quem comete maus-tratos a animais pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda de novos pets.

VEJA O VÍDEO: