Cambé arrecada roupas de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) realiza uma campanha solidária para arrecadar roupas de inverno. Agasalhos, pares de meia, cobertores e sapatos podem ser doados e serão encaminhados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.





Os itens podem ser doados nos dois Centros de Convivência do Idoso: no Jardim Tupi, na Rua Curitiba, 1037; e no Novo Bandeirantes, na Rua Arthur Bernardes, 225. Mais informações sobre a campanha de arrecadação pelo fone (43) 3174-0294.





A secretária de Assistência Social e Cidadania, Flávia Iwakura, destaca que as peças precisam estar em condição de uso para levar um pouco de conforto para quem mais precisa.





NOITE FRIA

A Secretaria também promove a operação Noite Fria no município, garantindo abrigo para pessoas em situação de rua em noites de baixa temperatura. Caso identifique alguém que precisa do serviço, acione a abordagem social pelo telefone (43) 99189-8789.