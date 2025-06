Doações para Campanha do Agasalho de Arapongas podem ser feitas em 150 pontos

A Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), convoca a população a se solidarizar e participar mais da 9ª edição da Campanha do Agasalho 2025 "Cabide não sente frio".





De acordo com Alisson Molinari, do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), as doações ainda não são suficientes e há necessidade principalmente de artigos para homens.





COMO DOAR?

As pessoas podem levar as peças a uma das cerca de 150 caixas coletoras com o slogan da campanha que estão distribuídas em diferentes locais de Arapongas. As doações podem ser depositadas nessas caixas até 31 de julho. Elas estão presentes em todos os órgãos públicos municipais, Paço Municipal (Rua Garças, nº 750 – Centro), Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

O QUE DOAR?

• Agasalhos (casacos, jaquetas e blusas de lã)

• Roupas de frio em geral (camisetas de manga longa, calças, moletons)

• Cobertores e mantas

• Meias e toucas

• Luvas e cachecóis

• Roupas infantis e de bebê

• Roupas masculinas e femininas em bom estado

• Calçados fechados (botas, tênis e sapatos)

IMPORTANTE:

• As peças devem estar limpas e em bom estado de uso.

• Não doe roupas rasgadas, sujas ou com mau cheiro.

• Itens como roupas íntimas e meias usadas não são aceitos, a menos que estejam novas e embaladas.