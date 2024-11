Cambé organiza mais seis mutirões de limpeza para combater a dengue

Com a proximidade do verão, temporada de chuvas e temperaturas elevadas, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) anunciou mais seis mutirões de limpeza. A ação tem o objetivo de ajudar moradores a limpar seus quintais e conter o avanço da dengue. Os mutirões começam neste sábado (9), nos bairros da área de abrangência do Centro de Saúde.





As outras cinco ações previstas são: 23/11 na área de abrangência da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Guarani; dia 30/11 na área de abrangência da UBS do Novo Bandeirantes; dia 7/12 na área de abrangência da UBS do Algacyr Ferreira; dia 14/12 na área de abrangência da UBS do Silvino; e dia 21/12 na área de abrangência da UBS do Cristal.

Os caminhões do mutirão começam a passar nas ruas a partir das 7h. São recolhidos objetos em geral que possam acumular água, além de móveis e madeiras. Os agentes não recolhem galhos, folhas, entulhos ou materiais de construção.





A coordenadora de trabalhos e ações de campo de Endemias, Daniele Rigone, recomenda que os cambeenses dos bairros destacados coloquem os itens permitidos nas calçadas de suas casas na sexta-feira que antecede o mutirão, já que o caminhão já pode ter passado na rua se o morador deixar para fazer isso no sábado. Em alguns casos há muito volume de lixo para recolher, e caso os agentes não consigam fazer a limpeza no dia do mutirão, os caminhões retornam durante a semana para fazer a coleta.





“Daremos início a mais uma etapa dos mutirões de limpeza e contamos com a colaboração de toda a população para eliminar quaisquer possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti", ressaltou a coordenadora. "Nesta época em específico, onde temos condições climáticas favoráveis à reprodução dos mosquitos, precisamos redobrar nossos cuidados e cuidar diariamente de nossas residências. Fazendo isso, não damos espaço para reprodução e proliferação do Aedes aegypti e evitamos um surto lá na frente”, acrescentou.