Cambé promove projeto Horta na Escola

O projeto Horta na Escola começou a ser implantado em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). No sábado (25) ocorreu a inauguração da horta piloto, no sistema de cultivo hidroponia, no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Hugo Simas.





O programa é uma parceria da secretaria municipal de Educação e Cultura, com a Acomac (Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção), o Instituto Intercement Brasil, Plastilit, Rotary e outros voluntários.

A horta hidropônica é um sistema de cultivo que dispensa o uso de terra, com o crescimento das vegetações em soluções de águas com nutrientes. De acordo com Ronaldo Vieira, um dos voluntários do projeto e coordenador do “Horta na Casa”, o hidropônico basicamente é um sistema que, em vez de solo, utilizam-se lâminas d’água dentro do cano.





“Esse sistema utiliza a água como condutor de nutrientes. Em vez de a planta retirar o nutriente do solo, propriamente dito, ele retira da água. Todavia, essa água não é pura como se imagina. É uma água abastecida com nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, zinco, ou seja, tudo que uma planta precisa para crescer. Com a raiz imersa nessa lâmina d’água, retirando todos os nutrientes necessários para o seu crescimento e formação de raízes e folhas, a produção chega a ser 30% mais rápida que em uma horta convencional, e com até 70% de economia de água”, detalhou Vieira.





Ele ainda explicou que a horta hidropônica é mais higiênica, já que fica afastada do solo, sem chance de contaminação e com menos pragas ou animais que atrapalham no desenvolvimento da planta. E também, as hortaliças crescem mais rápido, já que terão a água necessária para hidratar, e com nutrição balanceada e ideal para o seu crescimento.





