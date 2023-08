Inscrições para vestibular da UTFPR começam nesta sexta-feira

Começam na sexta-feira (1º) as inscrições para o vestibular de verão da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). São 3.188 vagas nos 114 cursos dos 13 campi da instituição. O ingresso é no primeiro semestre de 2024.





A UTFPR publicou no último dia 25 o edital. Os interessados vão ter até o dia 9 de outubro para se candidatar no site da instituição organizadora, e a taxa é de R$ 150. O pagamento pode ser feito até 10 de outubro, por boleto e agora por PIX.

O pedido da isenção deste valor pode ser feito até 22 de setembro, com o envio da folha resumo da inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário-mínimo. O documento pode ser obtido no Cras (Centro de Referência da Assistência Social), da prefeitura municipal do local onde a pessoa mora, assinada pelo órgão expedidor.

"Até a edição anterior, o candidato podia encaminhar a documentação diretamente à banca, o que exigia um período maior de avaliação por parte da banca. Ao adotarmos unicamente o CadÚnico, é possível estender o prazo de solicitação de isenção, beneficiando mais candidatos", diz Newton Will, coordenador de processos seletivos.

O edital possibilita que o candidato concorra em até dois cursos: um em primeira e outro em segunda opção. Caso não seja aprovado em nenhuma delas na 1ª chamada, ainda é possível participar da lista de espera dos dois cursos.

Do total de vagas, ao menos metade reservadas para cotas destinadas a quem fez todo o ensino médio em escola pública, incluindo específicas para: renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo; pretos, pardos ou indígenas; e pessoas com deficiência.

Candidatos que ainda não têm a previsão de concluir o Ensino Médio antes do início do período letivo devem obrigatoriamente se inscrever como ‘treineiro’; o que torna possível fazer as provas somente com a finalidade de testar os conhecimentos, sem concorrer efetivamente às vagas.

Pessoas que apresentam deficiência ou com necessidades educacionais específicas podem pedir adaptações razoáveis no período de 1º de setembro a 9 de outubro. Para estes candidatos e para lactantes, será possível solicitar no ato de inscrição tempo adicional de 60 minutos para a realização das provas.





Para saber mais, acesse a página do vestibular e confira o edital.