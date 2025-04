Cambé recebe nesta terça-feira (15) espetáculo 'A Paixão de Cristo'

Em um momento de fé e reflexão, Cambé vai receber pela primeira vez o espetáculo A Paixão de Cristo. A encenação marca o período entre a condenação, caminho até a cruz, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O evento é gratuito, e vai acontecer no Parque Zezão, nesta terça-feira (15), a partir das 20h. A Paixão de Cristo conta com o apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.





A encenação conta com uma estrutura de aproximadamente 140 atores, divididos entre 26 cenas e uma duração de 1h40. Ao todo, são quatro estruturas de cenários, baseados nas descrições do historiador judaico-romano Flávio Josefo, como a Fortaleza Antônia, sede de Pilatos, com 4 torres e estilo de arquitetura românica e o Sinédrio, ou Templo de Salomão.

O espetáculo é feito pela produtora de eventos Aleph Produções, que já promoveu 48 edições da Paixão de Cristo. Segundo os organizadores, mais de 10 mil atores já participaram da encenação, que emocionaram cerca de um milhão de espectadores.





A secretaria municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, ressaltou que há tempo o município já tenta trazer o Teatro da Paz, responsável pela encenação, e faz um convite para toda a população participar desse momento mágico. “Muitas pessoas conhecem esse grande evento que já é tradicional na cidade de Londrina, e nós estamos trazendo agora para Cambé. E já estendemos aqui o nosso convite para toda a comunidade acompanhar esse momento muito bonito. É um teatro que realmente representa a religiosidade, as nossas crenças. E a gente procurou uma data já para estar próximo aí da Páscoa, durante a Semana Santa, para ter esse momento de reflexão religiosa. Fica aí o convite, e tenho certeza que será um grande evento que através da Prefeitura de Cambé, da Secretaria de Cultura, estamos trazendo para a nossa população. Contamos com a presença de todos”, destacou.