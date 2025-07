Cambé sedia nova edição da 'Olimpíada dos Idosos' a partir desta quinta

Visando valorizar a prática de exercícios físicos para idosos, promovendo mais saúde, bem-estar, resgate de autoestima e integração social, a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) sedia a 10ª Olimpíada dos Idosos. Ao todo, são cerca de 300 cambeenses acima dos 60 anos disputando 12 modalidades de 10 a 18 de julho.





A abertura oficial, com desfile das agremiações, acendimento da chama olímpica e início dos jogos, é nesta quinta-feira (10), às 14h30, no Ginásio de Esportes Edilson Carlos Marigo, no Jardim Ana Rosa.





Em 2025, o evento conta com a participação de 300 idosos atendidos semanalmente pela Prefeitura pelo programa Viva a Vida Cambé Oportuniza; Centros de Convivência do Idoso do Novo Bandeirantes e Tupi; e Viva Hidro. Os atletas são divididos em duas categorias: de 60 a 69 anos e acima de 70 anos, e contam tanto com o transporte gratuito como a alimentação durante as atividades.





A 10ª edição da Olimpíada dos Idosos conta com as seguintes modalidades: corrida do ovo na colher (masculino e feminino); basquete – relógio (misto); prova do cadeado (misto); dominó (misto); jogo da velha (misto); bola ao alvo (misto); desafio da coordenação (masculino, feminino ou misto); passa bola (misto); disputa de pênaltis (masculino e feminino); prancha (misto); vôlei às escuras (misto) e dança de salão – forró (misto).





A Olimpíada dos Idosos, assim como as atividades regulares promovidas pela Secretaria, buscam garantir um impacto positivo no processo de envelhecimento e vida na terceira idade. Atividade física regular, culturais e recreativas melhoram a qualidade e expectativa de vida, funções orgânicas, autoestima, sociabilidade, independência pessoal e controle, tratamento e prevenção de doenças.





A secretária municipal de Esportes e Lazer, Telma Gamba, ressalta o pioneirismo de Cambé em promover o esporte adaptado para os idosos no Paraná. “É com grande alegria que a gente realiza esse evento. Os idosos, a maioria deles, são dos projetos que nós já ofereceremos semanalmente nos bairros aqui em Cambé. E eles têm oportunidade de vivenciar modalidades esportivas que a maioria deles não tiveram oportunidade enquanto jovens. Então, a conexão social, a alegria, o entusiasmo, a coordenação, a força, conhecer a modalidade esportiva é vivida com muita intensidade e é muito aguardado por eles todo ano. A cada ano temos um aumento maior dessa população participando da Olimpíada e também das nossas atividades esportivas”, disse.





O evento tem apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Cidadania, Saúde Pública e Educação e Cultura, e também dos CCIs (Centros de Convivência do Idoso) e Grupos de Terceira Idade do município.

Programação dos jogos





Quinta-feira (10/7)

Abertura oficial

14h30

Ginásio de Esportes Edilson Carlos Marigo

Desfile das agremiações, apresentações artísticas e início das atividades com características de gincana.





Quinta-feira (10/7)

Corrida do ovo

15h30

Ginásio de Esportes Edilson Carlos Marigo





Sexta-feira (11/7)

Basquete – relógio e prova do cadeado

A partir das 14h

Quadra de esportes do Cambé II





Segunda-feira (14/7)

Dominó, jogo da velha e bola ao alvo

A partir das 14h

Ginásio de esportes do Silvino





Terça-feira (15/7)

Desafio da coordenação e passa a bola

A partir das 14h

Ginásio de esportes do Silvino





Quarta-feira (16/7)

Disputa de pênaltis e prancha

A partir das 14h

Ginásio de esportes do Silvino





Quinta-feira (17/7)

Vôlei adaptado

A partir das 14h

Ginásio de esportes do Silvino





Sexta-feira (18/7)

Encerramento

A partir das 14h

CCI Novo Bandeirantes

Com baile, concurso de dança de salão e premiação geral





