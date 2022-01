Cambé vai conceder 25% de desconto para quem pagar o IPTU à vista

A Prefeitura Municipal de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) vai conceder um desconto de 25% para quem pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) à vista. Para ter direito ao desconto, o contribuinte cambeense deve quitar o valor integral do imposto até o dia 15 de março. Os carnês começam a ser distribuídos pelos Correios nesta semana.

Também recebem desconto aqueles que efetuarem o pagamento à vista até 31 de março e 15 de abril. Nesses casos, os abatimentos ficam em 20% e 15%, respectivamente.

Segundo a Secretaria de Fazenda de Cambé, o IPTU também pode ser parcelado. Quem fizer o pagamento em duas parcelas recebe desconto de 20%, e quem pagar em três vezes recebe desconto de 15%. A outra opção é o pagamento em 10 vezes, com 10% de abatimento. Para o pagamento a prazo, o vencimento da primeira parcela é no dia 15 de março. Os demais vencimentos são sempre no dia 15 dos meses seguintes.





A Secretaria lembra que, no carnê enviado pelos Correios, a única opção é a de pagamento à vista. Para o pagamento parcelado, o contribuinte deve emitir os boletos pelo site.





Em 2021, Cambé arrecadou pouco mais de R$ 19 milhões com o IPTU. Para esse ano, a expectativa de arrecadação é de R$ 22 milhões. Segundo o secretário de Fazenda do município, Gabriel Cândido, a diferença se deve a um reajuste de 15,96% no valor do imposto. Desses, 5,29% são referentes ao TAC (Termo de Ajuste de Conduta) e 10,67% à inflação, calculada pelo Índice de Preços do Consumidor. Além disso, estão inclusos no IPTU a taxa de coleta de lixo e a Cosip (Contribuição sobre Iluminação Pública) para os terrenos vazios.

Para quem não pagou o imposto de 2021, a secretaria aponta que o Refis (Programa de Refinanciamento Fiscal) ainda está em vigência. O programa vale não só para o IPTU, mas para qualquer dívida que o contribuinte tenha com a Receita Municipal referente ao ano passado. Quem quitar a dívida com pagamento à vista, por exemplo, pode conseguir um desconto de 100% nos juros e multas. O valor original do imposto e a correção monetária, no entanto, não tem desconto. As negociações devem ser feitas até o último dia útil de fevereiro.





A secretaria de Fazenda de Cambé fica na rua Pará, 264. A distribuição de senhas para a renegociação de dívidas acontece das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.