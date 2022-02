Picape que imitava adesivagem de viaturas da PRF é apreendida

Uma picape modelo Volkswagen Saveiro que estava caracterizada com as cores, emblemas e inscrições de uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi apreendida na tarde deste domingo (13), em Balneário Camboriú-SC. Segundo o Código Penal, falsificar ou fazer uso indevido de selos ou sinais públicos caracteriza crime, com pena prevista de dois a seis anos de reclusão.

De acordo com a PRF, os agentes da polícia receberam diversas denúncias sobre o veículo, que imitava a adesivagem das viaturas da polícia e era constantemente exibido nas redes sociais do proprietário. Os policiais receberam a informação de que o veículo estaria em um evento automobilístico no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú, neste domingo.

Quando os agentes da PRF chegaram ao local, diversas pessoas correram para tentar remover a adesivagem da picape. Segundo o relatório da polícia, o homem que exibia o veículo em suas redes sociais não estava presente, mas o pai dele se apresentou para prestar esclarecimentos aos agentes.





O veículo, que tem placas de Curitiba e está registrado com a cor prata, foi guinchado e levado ao posto da Polícia Federal em Itajaí-SC. A PRF afirmou que vai abrir inquérito para apurar as responsabilidades.