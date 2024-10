Caminhão derruba carga de madeira e colide em balizadores de pista em Lidianópolis

Feira da Concha recebe o show de Jaca Trio especial Tim Maia nesta sexta em Londrina

Nesta sexta (24) ás 19h, a Banda Jaca Trio se apresentará na Feira Gastronômica Central - Comida de Rua, da Concha Acústica, centro de Londrina. O público poderá conferir a apresentação musical do trio com o especial do Tim Maia, R&B, MPB, samba funk.