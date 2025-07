Caminhão é flagrado forçando passagem em viaduto interditado de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou, nesta quarta-feira (9), que um caminhão que forçou passagem pelo viaduto da PR-444, que está interditado, foi identificado e multado pela Guarda Municipal. Veja o vídeo aqui.



Imagens de pessoas que passavam pelo local, por volta das 13h30, mostram o motorista do veículo e outro homem usando uma corda para remover a barreira que está bloqueando a passagem no local conhecido como “trevão”.

Os vídeos foram encaminhados para a Guarda Municipal do município, que identificou os infratores.

Segundo o secretário da Sestran (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito), Paulo Argati, os responsáveis foram notificados por transpor bloqueio viário, que penaliza com cinco pontos na carteira nacional de habilitação e multa de R$ 195,23.

“Pelo que eles fizeram, saiu de graça. Não é seguro transitar pelo viaduto da Rua Guaratinga, por determinação técnica, que interditou o local”, ressalta Argati. “Pedimos à população que continue nos auxiliando e nos contate pelo 153”, diz o secretário.

INTERDIÇÃO



O viaduto da Rua Guaratinga, no local conhecido como “trevão”, está totalmente interditado desde 27 de junho. O bloqueio, por tempo indeterminado, foi solicitada por meio de ofício do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), por meio do gerente do escritório regional do Vale do Ivaí, Carlos Eduardo Miguel.

O DER relata que houve "danos consideráveis, que comprometeram a integridade estrutural, não sendo mais capaz de desempenhar adequadamente a função de suporte e transferência de cargas".

A sugestão é que o local "fique interditado para veículos, considerando que o tráfego pode causar uma sobrecarga e vibrações que podem causar o desplacamento do concreto desagregado, oferecendo risco a quem passa sob o viaduto".



A orientação é evitar transitar pelo local e procurar rotas alternativas, além de seguir a sinalização.

Já parte da PR-444, no sentido Londrina, continua com o tráfego parcialmente bloqueado, mas fluindo normalmente 26 de junho.

Confira o vídeo abaixo:

