Caminhão se incendeia enquanto trafegava na PR-170 em Jaguapitã

Um caminhão se incendiou enquanto trafegava na PR-170 em Jaguapitã (região metropolitana de Londrina) na madrugada desta quinta-feira (30).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista do Iveco Stralis 570 de placa de São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba) relatou que, por volta das 4h, seguia no sentido Jaguapitã ao distritro de São Martinho em Rolândia (região metropolitana de Londrina) e, no quilômetro 60, verificou que estava saindo fumaça da lona de freio. Ao parar no acostamento, percebeu que as chamas haviam tomado do veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O condutor, R.S., 63, não se feriu. Foi submetido ao teste de etilômetro com valor aferido 0,00 mg/L.